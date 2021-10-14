Націоналісти і ветерани проводять марш у Києві

У Києві розпочався традиційний щорічний марш до Дня захисників України та річниці створення УПА, повідомляє УНИАН.

Організатори маршу - Національний Корпус, Рух ветеранів України, Правий сектор та інші націоналістичні та ветеранські організації.

Акція розпочалася біля пам’ятника Тарасу Шевченку з урочистого мітингу, після чого колона рушила в бік Бесарабської площі та Майдану Незалежності. Організатори планують вшанувати полеглих борців за волю України на Алеї Героїв Небесної сотні, а потім провести мітинг з вимогами до президента.

Як відомо, 14 жовтня - свято Покрови Богородиці, яка вважається покровителькою українського козацтва, річниця створення УПА та офіційне державне свято День захисників та захисниць України.