На Канарських островах гори попелу покрили вулиці

Через виверження вулкана Кумбре-Велья на іспанському острові Ла-Пальма вулиці вкрилися товстим шаром попелу. Місцеві жителі разом з рятувальниками лопатами розгрібали величезні купи вулканічного попелу, повідомляє Обозреватель.

За даними Національного географічного інституту, в четвер, 14 жовтня, на острові трапилося понад 60 землетрусів. Найбільше з них магнітудою 4,5 зареєстровано на глибині 37 кілометрів, передає el Pais. Це найсильніші підземні поштовхи, зареєстровані з початку сейсмічного удару, що передував виверженню вулкана.

Відзначається, що через виверження вулкана було евакуйовано близько 6,8 тисяч осіб. Потоки лави вже зруйнували 1548 будівель і покрили територію в 680,4 гектар.

Виверження вулкана Кумбре-Велья

Вулкан почав вивергатися 19 вересня. З найближчих районів евакуйовано понад 6000 осіб.

Через виверження вулкана Кумбре-Велья було закрито аеропорт Ла-Пальма. Попіл від виверження вулкана заважав роботі повітряної гавані.