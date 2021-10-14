Найбільша авіакомпанія Італії припинить існування

Рейс з Кальярі в Рим стане останнім для найбільшого авіаперевізника Італії Alitalia. Компанія припинить існування через банкрутство, повідомляє Лента.Ру.

Італійська авіакомпанія не змогла впоратися з наслідками коронавірусних обмежень і закриттям кордонів. З 1974 року Alitalia отримала від держави 13 мільярдів євро. Її місце займе компанія ITA (Italia Trasporto Aereo), створена за рішенням італійського уряду. З 15 жовтня ITA почне виконувати рейси.

Нового перевізнику дістанеться від попередника 52 літака (45 середньомагістральних і сім далекомагістральних) і 2,5 тисячі співробітників. Керівництво компанії планує скоротити число працівників і їх зарплати. У планах компанії відкрити далекомагістральні напрямки і здійснювати польоти в Нью-Йорк, Токіо, Бостон, Сан-Паулу і інші міста.

Alitalia була створена в 1946 році. З 1999 року компанія працювала в збиток. У 2017 році вона перейшла під зовнішнє управління, але їй так і не змогли знайти інвестора. В кінці серпня 2021 року було оголошено про припинення польотів з 15 жовтня.

За даними аналітиків, на тлі зниження числа авіаперельотів через коронавiрус європейський лоукостер виявився в більш вигідному положенні в порівнянні з великими авіаперевізниками, оскільки пасажири стали більше економити. Акції лоукостерів Ryanair і Wizz Air виросли з початку року, в той час як папери великих конкурентів International Airlines Group (IAG) і Lufthansa пішли в мінус.