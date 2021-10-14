Honda HR-V отримала електричну версію

Honda HR-V отримала електричну версію
Фото: Facebook

Кросовер Honda HR-V користується популярністю на багатьох ринках. Він доступний як з традиційними бензиновими двигунами, так і з гібридною силовою установкою. Тепер виробник підготував нову версію моделі, яку буде приводити в рух електромотор, повідомляє Автоцентр.

Новинка є серійним продовженням концепту Honda SUV E: concept, який був показаний на Пекінському автосалоні восени минулого року. Товарний варіант істотно відрізняться від шоу-кара, але близький по дизайну до прототипу, показаному в квітні цього року на виставці в Шанхаї. Цей факт підтверджують знімки, опубліковані Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю.

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Стилістика виконання екстер'єру збігається, але загальний вид пом'якшав. З'явилися стандартні дверні ручки, на зміну камерам прийшли традиційні дзеркала заднього виду. Електромобіль також відрізняється і від стандартного гібридного варіанту. Він отримав закриту радіаторну решітку, задні ліхтарі. Об'єднані в єдиний блок, і занижений дорожній просвіт, що дозволяє автомобілю виглядати сучасніше і витонченіше.

Оснащена Honda e: NS1 (саме такий індекс одержала електрична версія моделі) одним електромотором потужністю 201 к.с., який дозволяє розвивати максимальну швидкість 150 км / ч. Запас ходу забезпечує акумуляторна батарея на 68,8 кВтг. Основним ринком збула новинки стане Китай. Пізніше електрокар з'явиться і в інших країнах.

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