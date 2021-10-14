Honda HR-V отримала електричну версію

Кросовер Honda HR-V користується популярністю на багатьох ринках. Він доступний як з традиційними бензиновими двигунами, так і з гібридною силовою установкою. Тепер виробник підготував нову версію моделі, яку буде приводити в рух електромотор, повідомляє Автоцентр.

Новинка є серійним продовженням концепту Honda SUV E: concept, який був показаний на Пекінському автосалоні восени минулого року. Товарний варіант істотно відрізняться від шоу-кара, але близький по дизайну до прототипу, показаному в квітні цього року на виставці в Шанхаї. Цей факт підтверджують знімки, опубліковані Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Стилістика виконання екстер'єру збігається, але загальний вид пом'якшав. З'явилися стандартні дверні ручки, на зміну камерам прийшли традиційні дзеркала заднього виду. Електромобіль також відрізняється і від стандартного гібридного варіанту. Він отримав закриту радіаторну решітку, задні ліхтарі. Об'єднані в єдиний блок, і занижений дорожній просвіт, що дозволяє автомобілю виглядати сучасніше і витонченіше.

Оснащена Honda e: NS1 (саме такий індекс одержала електрична версія моделі) одним електромотором потужністю 201 к.с., який дозволяє розвивати максимальну швидкість 150 км / ч. Запас ходу забезпечує акумуляторна батарея на 68,8 кВтг. Основним ринком збула новинки стане Китай. Пізніше електрокар з'явиться і в інших країнах.