Ярмоленко впевнений в перемозі над боснійцями в другому матчі

Збірна України зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною у відборі чемпіонату світу-2022. Лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко запевнив, що у другому поєдинку зроблять усе, щоб перемогти непоступливого суперника, повідомляє 24 Канал.

Правий вінгер збірної України Андрій Ярмоленко вирішив заспокоїти фанатів. Футболіст зазначив, що команда краще підготується до другого матчу, щоб здобути виїзну перемогу над боснійцями.

Перемога у Боснії і Герцеговині дозволить "синьо-жовтим" вийти на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

"Нам потрібно перемагати, і ми можемо перемогти цю команду. Це хороша команда, як і ми. Все буде вирішуватися там, потрібно буде добре підготуватися – розібрати цю гру, що робили правильно і неправильно. Все залежить від нас. Шанси є, тому потрібно битися. Упевнений, що у нас все вийде", – розповів гравець.

Відзначимо, що Ярмоленко став автором двох голів в останніх двох матчах. Спершу він відкрив рахунок у грі з Фінляндією (1:2). А вже у Львові розмочив нулі на табло у грі з боснійцями. Матч завершився з рахунком 1:1.