Клієнти ПриватБанку зіткнулися з обмеженням перекладів

Деякі клієнти державного ПриватБанку стикаються з обмеженням кількості переказів з картки і на карту, зокрема у "Приват24", повідомляє Обозреватель.

Як пояснили в самому банку, це пов'язано з встановленими лімітами – не більш 100 вихідних і не більше 100 вхідних переказів по Україні на місяць.

Обмеження ввели в рамках боротьби з тіньовими економічними операціями. При цьому воно не зачіпає 99,7% клієнтів, які за статистикою здійснюють менше 100 переказів на місяць, заявили 13 жовтня в ПриватБанку. Обмеження діють для карт VISA та MasterCard.

Для міжнародних переказів діють інші ліміти: не більше 25 операцій для відправника та 30 операцій для одержувача. Розрахунковий період – такий самий, як для переказів по Україні, з 1 по 30 або 31 число календарного місяця.

Обмеження на кількість грошових переказів. Джерело: privatbank.ua

Найчастіше від наявності обмежень страждають ті, хто користується особистою карткою для отримання грошей за продаж товарів в інтернеті. У ПриватБанку пояснюють: вести таку діяльність незаконно. Тому для таких випадків потрібно відкривати картку ФОПа або особи, що здійснює незалежну діяльність.

Крім того, діють винятки. Ліміти не поширюються на благодійність, а також збір грошей на лікування або інші волонтерські проєкти. Щоб такий переказ не заблокували, клієнту потрібно звернутися в службу підтримки "Привату" телефоном або онлайн. В процесі буде потрібно підтвердити мету переказу за допомогою посилань з соцмереж або документів, які свідчать про ведення благодійної діяльності. Ліміт з карти буде знятий протягом доби.

На що скаржаться клієнти?

Обмеження в 100 переказів на місяць вже обурило клієнтів ПриватБанку. Як розповів один з них на спеціалізованому форумі, такі правила змушують його змінити банк.

"Виходить, відправиш ти 100 переказів по 5-10 грн і все – чекай наступного місяця. Я просто в ступорі, ніякої логіки в цьому обмеженні не простежується... Написав у службу підтримки прохання збільшити ліміт операцій, також вказав, що готовий на будь-яке своє отримання або відправлення надати підтверджуючі скріни... Дуже шкода, мені реально було зручно і комфортно працювати з "Приватом", але тепер, на жаль..." , – обурився користувачів.

У відповідь представники банку нагадали, що такі обмеження встановлені згідно з внутрішніми положеннями банку. А тому їх неможливо скасувати для окремого клієнта, якщо мова не йде про благодійність.

Ще один клієнт "Привату" розповів, що йому вчасно не зняли блокування:

"Минулого місяця "Приват" заблокував мені перекази з картки на іншу картку через перевищення так званого ліміту в 100 переказів. Сказали що з нового місяця перекази будуть доступні. Але вже перше число нового місяця, а блок не зняли ".

Такі випадки пояснюють технічними проблемами. Якщо таке сталося, потрібно особисто звернутися в банк.