"Лабораторія Касперського" виявила нову уразливість в Windows

«Лабораторія Касперського» виявила нову уразливість в операційній системі Windows. На даний момент вона вже усунена, йдеться в повідомленні компанії, повідомляє Мир 24.

«Експерти« Лабораторії Касперського »виявили новий експлойт« нульового дня »для ОС Windows. На даний момент уразливість CVE-2021-40449 закрита », - сказано в релізі.

Експлойт «нульового дня» - код або ціла програма, написані для використання уразливості, про яку розробник ще не знає і не може усунути.

Фахівець компанії з кібербезпеки Борис Ларін розповів, що в «Лабораторії» давно звернули увагу на інтерес хакерів до пошуку і використання вразливостей нульового дня, які можуть представляти серйозну загрозу для різних організацій. Проте такі зловредів мають схожі риси і принципи роботи, що допомагає відображати їх атаки. Для цього слід відстежувати оновлення аналітичних даних про загрози і встановлювати захисні рішення », які вміють проактивно виявляти невідомі шкідливі програми.

Експерти припускають, що за цією атакою на Microsoft варто кібергруппа IronHusky, що діє з 2012 року.

Щоб захистити організацію, фахівці рекомендують в найкоротші терміни відновити Windows і надалі робити це регулярно. Крім того, слід використовувати надійні захисні рішення, зокрема, встановити EDR-рішення, яке дозволить своєчасно виявляти складні загрози.