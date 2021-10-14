США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Держдепартамент планує вивезти залишилися в країні американців і деяких шукачів віз, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише The Wall Strett Journal.

Як розповів виданню високопоставлений чиновник Держдепартаменту, США планують відновити евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Польоти будуть оплачені американською стороною.

За словами джерела газети, з Афганістану планується вивезти громадян США, що залишилися в країні, і деяких шукачів американської візи. Співрозмовник видання не уточнив дату відновлення евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, наприкінці вересня представник Держдепартаменту повідомив, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько 100 американських громадян.