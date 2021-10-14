Школярам можуть продовжити осінні канікули

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти можуть прийняти рішення рекомендувати школам продовжити осінні канікули до 3-4 тижнів, повідомляє УНИАН.

Про це заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі "Українського радіо".

"Скоріше за все, вони (канікули – Ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть досить тривалими. Зазвичай вони тривають протягом двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін в 3-4 тижні" , – сказав Кузін.

За його словами, на стаціонарному лікуванні з коронавірусною хворобою перебуває 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих з COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним, і він зачиняється на "умовний" карантин" , – підкреслив головний санлікар.

Нагадаємо, через погіршення епідситуації 13 жовтня Міністерство освіти і науки за ініціативою МОЗ рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Зазвичай канікули тривали з 25 до 31 жовтня.

Разом з тим у КМДА заявили, що діти у всіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня.

Минулої доби в Україні зареєстровано майже 18 тис. нових випадків COVID-19, внаслідок ускладнень померло 412 людей.