Україна на порозі першої "червоної" зони
В Україні першою в "червону" зону вирушить Херсонська область, карантин посилять вже з 15 жовтня. Госпіталізація пацієнтів із коронавірусом перевищила допустимі норми, медики працюють на межі можливостей, повідомляє Обозреватель.
Тільки погіршення епідеміологічної ситуації мотивувало місцевих жителів активніше йти в пункти вакцинації. А ось у кафе, ресторанах і спортзалах уже думають над тим, як обійти прийдешні заборони.
Як зміниться життя на Херсонщині?
З п'ятниці, 15 жовтня, в Херсонській області оголошено "червону" зону. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, адже в цьому регіоні останнім часом перевищено рівень госпіталізацій. Якщо не вжити заходів зараз, то лікарні просто не впораються з потоком хворих.
- на Херсонщині закриються кафе, ресторани, бари, їжу можна буде продавати тільки на винос;
- також не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри і т.д.;
- припинять роботу непродовольчі ринки і магазини;
- всі навчальні заклади перейдуть на дистанційку, за винятком садків і початкової школи (правда, в області вже з наступного тижня оголошено канікули);
- що стосується спортивних залів і басейнів, то працювати вони зможуть тільки за умови, що всі співробітники і відвідувачі мають сертифікат про вакцинацію двома дозами.
Після того, як стало відомо про "червону" зону, жителі Херсона вирушили робити щеплення. У деяких пунктах навіть з'явилися черги. Ймовірно, перспектива знову сидіти вдома через те, що немає сертифіката, все-таки якось подіяла на тих, хто сумнівається.
Вакцинованих серед пацієнтів майже немає
Лікарі кажуть, що все літо закликали людей вакцинуватися, але охочих було мало.
"Всі гуляли, відпочивали, їздили на море, тепер повернулися і почали хворіти. Ми приймати пацієнтів не встигаємо, їх везуть одного за іншим", – каже медсестра Херсонської обласної лікарні.
За словами директорки обласної інфекційної лікарні Олени Тимошенко, практично всі місця в їхній установі зайняті.
"У нас 141 ліжко, у нас по 130-140 пацієнтів. Поки ми нікому не відмовляли. Ось тільки в реанімацію ми можемо приймати суто тих, хто потребує кисню", – говорить Тимошенко.
Хворі поступають практично постійно, буває, що "швидкі" шикуються в чергу. Також у лікарні дуже напружена ситуація з лікарями і медсестрами, навантаження сильно збільшилося.
"Ось зараз ми взяли 15 осіб. Серед них лише один вакцинований, він із пневмонією, але кисню не потребує. Загалом у лікарні зі 130-140 хворих тільки 3-4 людини, які зробили щеплення. Вони хворобу переносять легше", – зазначає лікарка.
На відміну від попередніх хвиль COVID-19, зараз в основному хворіють люди віком від 20 до 44 років. Але вмирають в основному літні пацієнти, старші за 60 років, особливо – у кого є супутні захворювання: діабет, серцево-судинні недуги.
У Херсонській міській лікарні кажуть, що у них вакцинованих не більше ніж 2%. Вони переносять хворобу легко.
Жителі обговорюють, як будуть обходити заборони
"Навесні, коли забороняли роботу ресторанів і кафе, велика частина з них працювала підпільно. Наприклад, мої знайомі влаштували весілля під час локдауну. Домовилися із заміським рестораном, входили туди за паролем. Директор ресторану був зацікавлений у заробітку, а з поліцією домовився", – каже мешканка Херсона Вікторія.
Щодо спортивних залів, то більшість тренерів не щеплені.
"У нас із тренерів одиниці зробили щеплення. Але працювати всі збираються. Хтось тимчасово перейде в інший зал, який розташований у непримітному місці, куди перевіряльники просто так увірватися не зможуть. Решта будуть приходити на заняття на свій страх і ризик. Клієнти теж збираються займатися, ніхто онлайн не хоче, це не зручно", – анонімно розповіли в одному із залів Херсона.
Поліція обіцяє, що посилить перевірки. В області на вулиці вийдуть десятки додаткових патрулів. На планшети поліцейських встановлюють програми, які будуть зчитувати коди сертифікатів щеплень. Тож життя антивакцинаторів стане складнішим.