В Україні з'явилася перша "червона" зона

В Україні першою в "червону" зону вирушить Херсонська область, карантин посилять вже з 15 жовтня. Госпіталізація пацієнтів із коронавірусом перевищила допустимі норми, медики працюють на межі можливостей, повідомляє Обозреватель.

Тільки погіршення епідеміологічної ситуації мотивувало місцевих жителів активніше йти в пункти вакцинації. А ось у кафе, ресторанах і спортзалах уже думають над тим, як обійти прийдешні заборони.

Як зміниться життя на Херсонщині?

З п'ятниці, 15 жовтня, в Херсонській області оголошено "червону" зону. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, адже в цьому регіоні останнім часом перевищено рівень госпіталізацій. Якщо не вжити заходів зараз, то лікарні просто не впораються з потоком хворих.

У Херсоні госпіталізація зросла до 100%. Джерело: Facebook Євгена Істребіна

на Херсонщині закриються кафе, ресторани, бари, їжу можна буде продавати тільки на винос;

також не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри і т.д.;

припинять роботу непродовольчі ринки і магазини;

всі навчальні заклади перейдуть на дистанційку, за винятком садків і початкової школи (правда, в області вже з наступного тижня оголошено канікули);

що стосується спортивних залів і басейнів, то працювати вони зможуть тільки за умови, що всі співробітники і відвідувачі мають сертифікат про вакцинацію двома дозами.

Після того, як стало відомо про "червону" зону, жителі Херсона вирушили робити щеплення. У деяких пунктах навіть з'явилися черги. Ймовірно, перспектива знову сидіти вдома через те, що немає сертифіката, все-таки якось подіяла на тих, хто сумнівається.

До пунктів щеплень вишикувалися черги. Джерело: Херсон онлайн

Вакцинованих серед пацієнтів майже немає

Лікарі кажуть, що все літо закликали людей вакцинуватися, але охочих було мало.

"Всі гуляли, відпочивали, їздили на море, тепер повернулися і почали хворіти. Ми приймати пацієнтів не встигаємо, їх везуть одного за іншим" , – каже медсестра Херсонської обласної лікарні.

За словами директорки обласної інфекційної лікарні Олени Тимошенко, практично всі місця в їхній установі зайняті.

"У нас 141 ліжко, у нас по 130-140 пацієнтів. Поки ми нікому не відмовляли. Ось тільки в реанімацію ми можемо приймати суто тих, хто потребує кисню" , – говорить Тимошенко.

Хворі поступають практично постійно, буває, що "швидкі" шикуються в чергу. Також у лікарні дуже напружена ситуація з лікарями і медсестрами, навантаження сильно збільшилося.

Кількість хворих в області зростає. Джерело: Карта РНБО

"Ось зараз ми взяли 15 осіб. Серед них лише один вакцинований, він із пневмонією, але кисню не потребує. Загалом у лікарні зі 130-140 хворих тільки 3-4 людини, які зробили щеплення. Вони хворобу переносять легше", – зазначає лікарка .

На відміну від попередніх хвиль COVID-19, зараз в основному хворіють люди віком від 20 до 44 років. Але вмирають в основному літні пацієнти, старші за 60 років, особливо – у кого є супутні захворювання: діабет, серцево-судинні недуги.

У Херсонській міській лікарні кажуть, що у них вакцинованих не більше ніж 2%. Вони переносять хворобу легко.

Жителі обговорюють, як будуть обходити заборони

"Навесні, коли забороняли роботу ресторанів і кафе, велика частина з них працювала підпільно. Наприклад, мої знайомі влаштували весілля під час локдауну. Домовилися із заміським рестораном, входили туди за паролем. Директор ресторану був зацікавлений у заробітку, а з поліцією домовився" , – каже мешканка Херсона Вікторія.

Продуктові ринки закриють. Джерело: Суспільне Херсон

Щодо спортивних залів, то більшість тренерів не щеплені.

"У нас із тренерів одиниці зробили щеплення. Але працювати всі збираються. Хтось тимчасово перейде в інший зал, який розташований у непримітному місці, куди перевіряльники просто так увірватися не зможуть. Решта будуть приходити на заняття на свій страх і ризик. Клієнти теж збираються займатися, ніхто онлайн не хоче, це не зручно" , – анонімно розповіли в одному із залів Херсона.

Поліція обіцяє, що посилить перевірки. В області на вулиці вийдуть десятки додаткових патрулів. На планшети поліцейських встановлюють програми, які будуть зчитувати коди сертифікатів щеплень. Тож життя антивакцинаторів стане складнішим.