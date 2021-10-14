Світовій енергетиці передрекли три шляхи розвитку

Нафтова енергетика в найближчі десятиліття розвиватиметься по одному з трьох сценаріїв. Його вибір залежатиме від того, наскільки успішним виявиться глобальний перехід на поновлювані джерела енергії, повідомляє Обозреватель.

Нафта подешевшає в будь-якому випадку – відрізнятися буде тільки швидкість падіння цін. У найбільш "зеленому" варіанті нафта подешевшає до $24 за барель до 2050 року. Станом на 14 жовтня її ціна перевищує $83.

Такі прогнози озвучило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в доповіді World Energy Outlook 2021. Його аналітики впевнені, що нинішній період високих цін на газ і нафту не триватиме довго.

Всі три сценарії такі:

1. Сценарій Stated Policies. Він передбачає, що глобальна кліматична політика залишиться такою ж, як у 2021 році. В такому випадку:

попит на нафту досягане піку 2030-х роках, а потім поступово знизиться:

ціна на нафту буде коливатися в межах $60-90 за барель (тобто залишиться такою, як зараз).

2. Сценарій Announced Pledges. Виходить з того, що країни вчасно досягнуто поставлених цілей з декарбонізації енергетики. Якщо світ піде цим шляхом, то:

піковий попит на нафту доведеться на 2025-2030 роки;

ціна на нафту складе $67 до 2030 року і впаде до $64 до 2050-го.

3. Сценарій Net Zero Emissions by 2050. Він передбачає, що розвинені країни досягнуть вуглецевої нейтральності до 2050 року. Згідно з ним:

піковий попит на нафту вже залишився в минулому, тепер він буде тільки падати;

ціна на нафту впаде до $36 до 2030 року і $24 до 2050-го.

Аналітики МЕА впевнені: якщо в життя втілиться саме третій сценарій, світу більше взагалі не знадобляться нові родовища нафти і газу. Крім того, в цьому сценарії 60% автомобілів перейдуть з бензину і дизельного палива на електрику, а з 2035 року нові авто з двигунами внутрішнього згоряння перестануть продаватися.

Втім, на тлі газової кризи в Європі все частіше стали звучати альтернативні прогнози. Наприклад, в Bank of America вважають: ціни на нафту незабаром можуть піднятися до $100. Також багато експертів заговорили про те, що вуглеводні рано списувати з рахунків – в разі нестачі газу вони ще можуть стати в нагоді для виробництва електроенергії і тепла.