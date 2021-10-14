Лікарняні в Україні будуть оплачувати по-новому
В Україні зміниться тривалість виплати лікарняних за рахунок роботодавця – з 5 до 7 днів, повідомляє Обозреватель.
Іншими словами, за рахунок коштів Фонду соціального страхування тепер будуть оплачуватися тільки серйозні хвороби, починаючи з 8-го дня непрацездатності. Крім того, посилюється контроль за видачею медичного висновку – лікарів, які незаконно оформлять "липовий" лікарняний, почнуть штрафувати.
Такі нововведення передбачені законопроєктом № 6171, який внесений до парламенту Кабінетом міністрів 12 жовтня. Характерно, що проєкт не проходив процедуру схвалення урядом в загальному порядку. Ще 18 серпня він був знятий з розгляду Кабміну на прохання Мінсоцполітики як автора, але повторно на засідання уряду так і не вносився.
У Кабміні вже давно говорять про критичний стан фінансування лікарняних Фондом соцстраху – на початок червня 2021 року заборгованість становила близько 3 млрд гривень. Причина – збільшення кількості хворих внаслідок пандемії COVID-19 на тлі значного скорочення надходжень у вигляді ЄСВ через спад економічної активності. У зв'язку з цим, в уряді пішли кардинальним шляхом – прийнято рішення "розвантажити" Фонд соцстраху в частині фінансування лікарняних і посилити контроль за їх випискою.
Які нововведення очікуються:
- З 2023 року роботодавець буде оплачувати 7 днів хвороби працівника. Починаючи з 8 дня компенсувати непрацездатність буде Фонд соцстраху з коштів, що надходять від сплати ЄСВ. Відповідно до діючого порядку роботодавець оплачує тільки перші 5 днів лікарняного, а далі підключається Фонд. В результаті це призведе до того, що за рахунок соцстрахування будуть оплачуватися тільки серйозні захворювання, а просте ГРВІ – компенсувати роботодавець. У Мінсоці запевняють, що в Україні сьогодні найнижче фіскальне навантаження на суб'єктів господарювання у порівнянні з іншими країнами ЄС, а система державного страхування з тимчасової втрати працездатності – найлояльніша. Для прикладу, в Австрії роботодавець оплачує перші 12 тижнів лікарняного, в Німеччині – 6 тижнів, в сусідній Польщі – 33 дня.
- Лікарняний лист буде формуватися на підставі електронного медичного висновку. Такий висновок лікар зобов'язаний зареєструвати в електронній системі охорони здоров'я (eHealth) шляхом внесення до Реєстру медичних висновків.
- Доступ до Реєстру за допомогою Єдиного веб-порталу Дія матимуть лікарі, роботодавці, працівники та Фонд соцтраха. Для того, щоб отримати інформацію про лікарняний конкретної особи, потрібно буде лише ввести унікальний реєстраційний номер медичного висновку.
- Всі видані медичні висновки будуть перевірятися Фондом соцстраху. Для цього у відомстві впроваджуються окремі посади – страхові експерти-лікарі. Останні будуть уповноважені відвідувати медустанови, отримувати необхідну інформацію, копії документів та матеріалів.
- Якщо лікаря зловлять на "липовому" медвисновку, він зобов'язаний буде компенсувати всю суму виплачених лікарняних на вимогу Фонду соцстраху. Зробити це потрібно буде протягом 10 днів з моменту надходження такої вимоги. В іншому випадку – примусові заходи стягнення в судовому порядку із залученням механізмів виконавчого провадження.
Не можна не відзначити, що первинна версія зазначеного законопроєкту містила резонансні норми про суттєве зменшення розміру лікарняних для українців. Зокрема, пропонувалося 100% розміру заробітної плати за лікарняним виплачувати тільки тим працівникам, страховий стаж яких становить 20 років (замість сьогоднішніх 8 років). У такому випадку працівник з 8 роками трудового стражу зміг би розраховувати лише на 70% від свого заробітку. Однак в доопрацьованій версії документа від такої ідеї відмовилися.