Лікарняні в Україні будуть оплачувати по-новому

В Україні зміниться тривалість виплати лікарняних за рахунок роботодавця – з 5 до 7 днів, повідомляє Обозреватель.

Іншими словами, за рахунок коштів Фонду соціального страхування тепер будуть оплачуватися тільки серйозні хвороби, починаючи з 8-го дня непрацездатності. Крім того, посилюється контроль за видачею медичного висновку – лікарів, які незаконно оформлять "липовий" лікарняний, почнуть штрафувати.

Такі нововведення передбачені законопроєктом № 6171, який внесений до парламенту Кабінетом міністрів 12 жовтня. Характерно, що проєкт не проходив процедуру схвалення урядом в загальному порядку. Ще 18 серпня він був знятий з розгляду Кабміну на прохання Мінсоцполітики як автора, але повторно на засідання уряду так і не вносився.

У Кабміні вже давно говорять про критичний стан фінансування лікарняних Фондом соцстраху – на початок червня 2021 року заборгованість становила близько 3 млрд гривень. Причина – збільшення кількості хворих внаслідок пандемії COVID-19 на тлі значного скорочення надходжень у вигляді ЄСВ через спад економічної активності. У зв'язку з цим, в уряді пішли кардинальним шляхом – прийнято рішення "розвантажити" Фонд соцстраху в частині фінансування лікарняних і посилити контроль за їх випискою.

Які нововведення очікуються:

З 2023 року роботодавець буде оплачувати 7 днів хвороби працівника. Починаючи з 8 дня компенсувати непрацездатність буде Фонд соцстраху з коштів, що надходять від сплати ЄСВ. Відповідно до діючого порядку роботодавець оплачує тільки перші 5 днів лікарняного, а далі підключається Фонд. В результаті це призведе до того, що за рахунок соцстрахування будуть оплачуватися тільки серйозні захворювання, а просте ГРВІ – компенсувати роботодавець. У Мінсоці запевняють, що в Україні сьогодні найнижче фіскальне навантаження на суб'єктів господарювання у порівнянні з іншими країнами ЄС, а система державного страхування з тимчасової втрати працездатності – найлояльніша. Для прикладу, в Австрії роботодавець оплачує перші 12 тижнів лікарняного, в Німеччині – 6 тижнів, в сусідній Польщі – 33 дня. Лікарняний лист буде формуватися на підставі електронного медичного висновку. Такий висновок лікар зобов'язаний зареєструвати в електронній системі охорони здоров'я (eHealth) шляхом внесення до Реєстру медичних висновків. Доступ до Реєстру за допомогою Єдиного веб-порталу Дія матимуть лікарі, роботодавці, працівники та Фонд соцтраха. Для того, щоб отримати інформацію про лікарняний конкретної особи, потрібно буде лише ввести унікальний реєстраційний номер медичного висновку. Всі видані медичні висновки будуть перевірятися Фондом соцстраху. Для цього у відомстві впроваджуються окремі посади – страхові експерти-лікарі. Останні будуть уповноважені відвідувати медустанови, отримувати необхідну інформацію, копії документів та матеріалів. Якщо лікаря зловлять на "липовому" медвисновку, він зобов'язаний буде компенсувати всю суму виплачених лікарняних на вимогу Фонду соцстраху. Зробити це потрібно буде протягом 10 днів з моменту надходження такої вимоги. В іншому випадку – примусові заходи стягнення в судовому порядку із залученням механізмів виконавчого провадження.

Як оформити електронний лікарняний

Не можна не відзначити, що первинна версія зазначеного законопроєкту містила резонансні норми про суттєве зменшення розміру лікарняних для українців. Зокрема, пропонувалося 100% розміру заробітної плати за лікарняним виплачувати тільки тим працівникам, страховий стаж яких становить 20 років (замість сьогоднішніх 8 років). У такому випадку працівник з 8 роками трудового стражу зміг би розраховувати лише на 70% від свого заробітку. Однак в доопрацьованій версії документа від такої ідеї відмовилися.