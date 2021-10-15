15 жовтня: свято, прикмети й іменинники

У п'ятницю, 15 жовтня, в Україні відзначається церковне свято святих Кипріана та Юстини, відоме в народі як Купріяна і Устини. Свої іменини святкують Андрій, Олександр, Анна, Давид, Костянтин і Устина, повідомляє Обозреватель.

За прикметами цього дня визначають, якою буде погода в найближчому майбутньому.

Купріян і Устина﻿

Православна церква 15 жовтня вшановує пам'ять мучеників Кипріяна, Юстини і Феоктиста, які постраждали за віру від рук язичників на початку четвертого століття.

На "Купріяна і Устину" наші пращури читали молитви – щоб не напали злі духи. А дівчата збиралися на вечорниці, однак замість веселощів займалися рукоділлям і співали сумні пісні.

Що не можна робити 15 жовтня

Згідно з народними повір'ями, на Купріяна не можна починати нові справи, інакше вони завершаться провалом. Також не можна цього дня носити яскравий одяг, щоб не привернути пристріт і порчу.

Прикмети 15 жовтня