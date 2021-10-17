Дієтолог назвала простий засіб від осінніх застуд

Цілющі властивості часнику були відомі людям здавна. Його знайшли ще в гробниці Тутанхамона. Для чого використовували часник в Стародавньому Єгипті? Просто їли, повідомляє РБК-Украина.

У складі часнику знаходиться ефірна олія - аліцин, якій він зобов'язаний специфічним запахом, смаком і потужною антибактеріальною дією.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона додала, що часник буде на кухні дуже доречним особливо восени - в період застуд.

Для чого я включаю часник в свої оздоровчі програми: