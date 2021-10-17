Дієтолог назвала простий засіб від осінніх застуд
Цілющі властивості часнику були відомі людям здавна. Його знайшли ще в гробниці Тутанхамона. Для чого використовували часник в Стародавньому Єгипті? Просто їли, повідомляє РБК-Украина.
У складі часнику знаходиться ефірна олія - аліцин, якій він зобов'язаний специфічним запахом, смаком і потужною антибактеріальною дією.
Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона додала, що часник буде на кухні дуже доречним особливо восени - в період застуд.
Для чого я включаю часник в свої оздоровчі програми:
- знижує рівень холестерину в крові,
- нормалізує артеріальний тиск,
- покращує роботу серця,
- знижує ризик інфарктів та інсультів,
- проявляє антибактеріальну активність навіть щодо бактерій, стійких до антибіотиків,
- має антивірусну та протигрибкову дію і є природним "антибіотиком",
- у великих дозах надає глистогінний ефект,
- покращує секреторну і моторну функцію шлунково-кишкового тракту,
- підвищує потенцію у чоловіків, покращуючи кровообіг і посилюючи приплив крові до органів малого таза.