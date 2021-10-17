Дієтолог назвала простий засіб від осінніх застуд

Дієтолог назвала простий засіб від осінніх застуд

Цілющі властивості часнику були відомі людям здавна. Його знайшли ще в гробниці Тутанхамона. Для чого використовували часник в Стародавньому Єгипті? Просто їли, повідомляє РБК-Украина.

У складі часнику знаходиться ефірна олія - аліцин, якій він зобов'язаний специфічним запахом, смаком і потужною антибактеріальною дією.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона додала, що часник буде на кухні дуже доречним особливо восени - в період застуд.

Для чого я включаю часник в свої оздоровчі програми:

  • знижує рівень холестерину в крові,
  • нормалізує артеріальний тиск,
  • покращує роботу серця,
  • знижує ризик інфарктів та інсультів,
  • проявляє антибактеріальну активність навіть щодо бактерій, стійких до антибіотиків,
  • має антивірусну та протигрибкову дію і є природним "антибіотиком",
  • у великих дозах надає глистогінний ефект,
  • покращує секреторну і моторну функцію шлунково-кишкового тракту,
  • підвищує потенцію у чоловіків, покращуючи кровообіг і посилюючи приплив крові до органів малого таза.

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