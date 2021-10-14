Свинина і яловичина можуть стати дефіцитом в світі

Свинина і яловичина можуть стати дефіцитом, якщо незабаром жителям планети доведеться відмовитися від м'яса заради порятунку клімату. Стейки можуть стати справжнім предметом розкоші, повідомляє РБК-Украина.

Таку думку висловив глава найбільшого в Європі м'ясопереробного підприємства Danish Crown Джейс Валер. Про це пише Bloomberg.

Багато країн світу вже почали знижувати кількість викидів парникових газів заради порятунку клімату. А це може привести до того, що мармурова яловичина в майбутньому може стати настільки дефіцитним товаром, що люди будуть вживати її тільки по великих святах. Така ж доля може осягнути й свинину.

Як показують дослідження, м'ясні компанії вже змушені обмежувати викиди парникових газів, а 57% всіх викидів харчової промисловості припадає саме на виробництво продуктів тваринництва. Розв'язання проблеми викидів метану - одна з найважливіших кліматичних проблем для багатьох виробників.

Свинина вважається більш екологічним видом м'яса і ймовірно, вона постраждає менше, ніж яловичина. Однак і її почнуть виробляти в менших кількостях. Про які саме терміни йдеться Джейс Валер не повідомив, але зазначив, що світу доведеться переглянути своє ставлення до м'яса.