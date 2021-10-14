На погашення боргів військовим виділили кошти

Міністерство оборони України виділило військовим частинам і установам Збройних сил України майже 3,7 млрд грн, повідомляє Кореспондент.

Як зазначає пресслужба міністерства, ці кошти призначені для погашення заборгованості по одноразовим додатковим видам грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил, виплати винагород, заохочення особового складу та ін.

З цієї суми 1 млрд 810 млн грн виділені для виплат грошової допомоги на оздоровлення. Майже 247 млн грн спрямовані на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат. Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців перераховані майже 50 млн грн, 195 млн грн на виплату компенсацій за знімання житла, ще понад 82 млн грн призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Для виплати винагород за участь в ООС за вересень 2021 року виділені понад 725 млн грн. До Дня захисників і захисниць України військовослужбовці заохочені більш ніж на 641 млн грн.