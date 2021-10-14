У РФ відреагували на привітання ВСУ на сторінці свого генконсульства

У МЗС РФ улаштували справжнісіньку істерику у відповідь на появу "вітання" з Днем захисників і захисниць України на сторінці Генконсульства РФ у Харкові й направили Україні ноту з вимогою, аби хакерську атаку розслідували, повідомляє Ділова столиця.

У МЗС РФ повідомили, що 14 жовтня було зламано акаунти Генерального консульства Російської Федерації в Харкові в соціальних мережах.

"Після хакерської атаки Генконсульство втратило доступ до управління акаунтами, на яких стали з’являтися фейкові повідомлення. Просимо всіх користувачів соціальних мереж враховувати даний факт при ознайомленні з контентом акаунтів Генконсульства" , — йдеться у повідомленні.

"Посольство Росії в Києві направило в МЗС України вербальну ноту з проханням ініціювати розслідування даного інциденту українськими компетентними органами і вжити необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування інформаційних ресурсів закордонних установ Росії на Україну" , — додали там.

Також у МЗС РФ наголосили, що "пізніше доступ до акаунтів Генконсульства був відновлений. Очікуємо, що подібні інциденти повторюватися не будуть".

Нагадаємо, зранку 14 жовтня на сторінці в соцмережі Instagram Генерального консульства РФ в Харкові з’явилося привітання громадян з Днем захисників і захисниць України.