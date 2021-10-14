У Польщі на кордоні з Білоруссю знайшли мертвого мігранта

За інформацією агентства PAP в Польщі біля кордону з Білоруссю виявили тіло сирійського мігранта, повідомляє Кореспондент.

За словами представника підляської поліції Томаша Крупи, документи вказують, що це 24-річний сирієць, який до цього перебував у Білорусі.

Тіло було знайдено під час патрулювання вертольотом поліції району, охопленого надзвичайним станом. Поруч знайшли білоруські візові документи, датовані 15 вересня.

Обставини та причини смерті чоловіка з'ясовуються. Це вже п'ятий подібний випадок біля кордону з Білоруссю