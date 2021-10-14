Британія надасть Україні ракетну зброю

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю, повідомляє Украинская правда.

Пристайко розповів в інтерв’ю каналу "Дом" про перші результати, яких вдалося досягти завдяки укладеній минулого року угоді між Британією та Україною. Йдеться, окрім іншого, про військові катери для українських Військово-морських сил, та про зусилля Британії в просуванні України до НАТО.

"Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два діючих корабля. Вони одразу увійдуть до складу ВМС України. Буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочате будівництво кораблів меншого класу, в Україні і в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю, яка дозволить нам реально посилити наші спроможності на морі" , - заявив посол .

За словами посла України у Великій Британії, першими Україна отримає два кораблі – тральщики, які захищатимуть узбережжя від мінної загрози.