У Чернівцях осквернили табличку в честь ОУН

У Чернівцях у свято Покрови та День захисників та захисниць України невідомі осквернили фасад будівлі "Народного дому" на якому розміщено таблицю з написом "Український Народний Дім" і "Організація Українських Націоналістів", повідомляє Обозреватель.

Цей акт вандалізму може бути пов'язаний із намірами вшанувати у Чернівцях і Вижниці пам'ять Ореста Білака – останнього бійця Буковинського куреню, який нещодавно помер у Парижі.

Відповідне припущення у своєму Telegram зробив український громадський і політичний діяч, голова Організації українських націоналістів Богдан Червак. Зазначається, що Український Народний Дім у Чернівцях – це установа, яка встановила неподалік пам’ятник Героям Буковинського куреня – найбільшої похідної групи ОУН під час Другої війни та зберігає пам'ять про героїв Визвольних Змагань.

Акт вандалізму пов'язують з намірами вшанувати пам'ять Ореста Білака. Джерело: Армія Inform

"Вороги бояться наших героїв навіть мертвими" , – наголосив Червак.

Також він зауважив, що Вижницька міська рада у Чернівецькій області вже ухвалила рішення про перейменування однієї з вулиць міста на честь Героя України та висловив сподівання, що незабаром аналогічне рішення ухвалять в обласному центрі також.