У ВСУ скасують всі обмеження для жінок

В Україні досі діють обмеження щодо можливості призначення жінок на певні посади. Найближчим часом в Збройних Силах планують скасувати всі обмеження, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповіла радник головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова. За її словами, у Військово-морських силах залишаються кілька посад, які є забороненими для жінок. Тому в ЗСУ планують протягом одного або двох місяців скасувати обмеження.

Арнаутова зазначила, що мова йде про бойові посадах, зокрема, про посади на кораблях, пов'язаних з отруйними та вибуховими речовинами.

"Логіка така (з приводу знять обмежень. - Ред.) - це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: в законодавстві не повинно бути ніяких обмежень для будь-кого. Коли у нас є обмеження, то виходить , що ми не дозволяємо жінці самостійно приймати рішення про свою долю, об'ектівізіруем її ", - пояснила радник головнокомандувача ЗСУ.

Станом на початок 2021 року в ЗСУ служать і працюють приблизно 57 тисяч жінок. Серед цивільних працівників ЗСУ жінки складають понад 54% від загальної кількості цивільного особового складу.

Проходить службу в ЗСУ 31 тисяч жінок - це 15,6% від загальної кількості військових. Також в Україні є дві жінки, яких відзначили званням генерал: генерал-майор полковник медичної служби Людмила Шугалей, а також нинішня міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Крім того, в цьому році Тетяна Остащенко стала першою жінкою, яка очолила командування ЗСУ, а саме Медичні сили.