У Києві прорвало каналізацію: авто по колеса в нечистотах

У Києві сталася аварія на каналізації, в результаті якої прорвало трубу. Внаслідок цього багато автомобілів опинилися по колеса у брудній воді, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією Telegram-канал dtp.kiev.ua інцидент трапився сьогодні, 14 жовтня на вулиці Юрія Литвинського, 64, в Дарницькому районі. Понад 10 машин опинилися по колеса у воді повної бруду і нечистот.

На місце події були викликані всі екстрені служби міста - поліція відгородила стрічкою ділянку дороги. Деталі події уточнюються.

Автор: Тетяна Самарук