Україна запропонувала Росії зіграти в "кальмара"

Офіційний акаунт України в Twitter запропонував Росії взяти участь у змаганні "на виживання", виконавши завдання з найпопулярнішого наразі серіалу "Гра в кальмара". Країні-агресору запропонували вирізати на цукровій платівці герб України, повідомляє Обозреватель.

У соціальній мережі опублікували відповідне зображення. Російський твіттер-аккаунт поки не відповів на челендж.

"Гравці, відкрийте кейс і перевірте вміст" , – підписали в акаунті України фотографію.

Україна запропонувала Росії виконати завдання з серіалу "Гра в кальмара". Джерело: Twitter Ukraine / Україна

Відзначимо, що за сюжетом серіалу, гравцям пропонується вибрати одну з фігур: коло, трикутник, зірку або парасольку. Після цього вони повинні вирізати її голкою на цукровій платівці. Тих, хто зламав пластинку або не встиг закінчити фігуру – вбивають. Безумовно ясно, що перевагу у грі отримують ті, хто вибрав найбільш прості фігури, а видряпати герб України зовсім нелегко.

Серіал під назвою "Гра в кальмара" виробництва Південної Кореї виявився на вершині рейтингу десяти найпопулярніших кінострічок на Netflix. Прем'єра картини відбулася 17 вересня цього року. З моменту прем'єри серіал потрапив на другу позицію ТОП-10, а через кілька днів зайняв першу. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші факти, які потрібно знати про серіал.