Український газ вперше відданий на потреби населення

Україна вперше віддала весь дешевий газ власного видобутку для утримання пільгових тарифів на теплопостачання. Про це розповів телеканалу "Україна 24" міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє УНІАН.

Завдяки такій позиції Володимира Зеленського чинний соціальний тариф для населення не буде змінюватися три роки. Відповідний контракт укладено містом з НАК "Нафтогаз України".

"Це був довгий та важкий переговорний процес. І крапку у ньому поставив Президент України Володимир Зеленський, який прийняв рішення, що газ для населення зафіксовано на рівні 7,42 грн. Ціна на газ найближчі три роки не буде змінюватися" , – пояснив мер.

За словами Вадима Бойченка, опалювальний сезон в місті вже розпочався. Тепло поступово подається до лікарень та дитячих садочків.