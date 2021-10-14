Зеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченко - Схеми

Компанії-боржники Брокбізнесбанку під час його ліквідації підписували з Володимиром Зеленським і Сергієм Шефіром угоди, аби вивести з-під застави вартісне майно. Такі угоди мали б допомогти цим двом отримати свої депозити в обхід законної процедури, повідомляє Деловая столица.

Про це у розслідуванні "Зеленський, Шефір і банк Курченка" ртозповіли "Схеми", які проаналізували судові рішення з відкритого Державного реєстру судових рішень. Йдеться про період ще до того, як Зеленський став президентом, а Шефір – його першим помічником.

Зеленський мав депозит у Брокбізнесбанку більш як на 300 тисяч доларів, Шефір – на понад 400 тисяч доларів. У 2014 році фінустанова збанкрутувала, що позбавило можливості вкладників отримати всі свої накопичення, оскільки компенсація по депозиту обмежена 200 тисячами гривень.

Журналісти вивчили судові рішення з відкритого Державного реєстру і виявили, що у 2014 році, після банкрутства Брокбізнесбанку, Зеленський та Шефір підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку – про відступлення права вимоги за своїми депозитами.

Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд визнали припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015 році Вищий господарський суд дійшов висновку, що ці дії не відповідали нормам законодавства.

Крім цього, Верховний суд України згодом підтвердив, що зобов’язання позичальника не можуть припинятися внаслідок придбаних прав вимоги до банку. Для компаній це була спроба не повертати банку борги та вивести з-під застави свої активи, а Шефір і Зеленський таким чином спробували отримати більше гарантованих державою 200 тисяч гривень.

"Народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що подібні угоди є "неприпустимими". Однак, коли дізнався, що йдеться про Володимира Зеленського, зазначив, що "треба вивчати документи". Журналісти документи надали, але до ефіру від Гетманцева додаткової відповіді не отримали" , — зазначають журналісти "Схем".

Журналісти відправили запит до Офісу президента ще 22 вересня і неодноразово нагадували про запит прессекретареві Володимира Зеленського Сергію Никифорову, однак відповідей до публікації не отримали.

У свою чергу, перший помічник президента Сергій Шефір у коментарі "Схемам" зазначив наступне: "У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір – я згадаю".