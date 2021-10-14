Європа розкрила свої газові запаси

За даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE) Європа розкрила свої підземні сховища газу (ПСГ), повідомляє Лента.Ру.

За інформацією на 13 жовтня, європейські споживачі вступили в період нетто-відбору: закачування газу в ПСГ ЄС вперше з квітня виявилося істотно нижче заборонених за останню добу обсягів. При цьому забір почався, коли сховища були заповнені лише на 78 відсотків. Цей показник став найгіршим за останні п'ять років.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що у Європи достатньо запасів газу на зиму. Вона зазначила, що нинішні обсяги запасів є «обмеженими, але достатніми для того, щоб покрити потреби європейців».