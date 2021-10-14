Європа розкрила свої газові запаси

Європа розкрила свої газові запаси

За даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE) Європа розкрила свої підземні сховища газу (ПСГ), повідомляє Лента.Ру.

За інформацією на 13 жовтня, європейські споживачі вступили в період нетто-відбору: закачування газу в ПСГ ЄС вперше з квітня виявилося істотно нижче заборонених за останню добу обсягів. При цьому забір почався, коли сховища були заповнені лише на 78 відсотків. Цей показник став найгіршим за останні п'ять років.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що у Європи достатньо запасів газу на зиму. Вона зазначила, що нинішні обсяги запасів є «обмеженими, але достатніми для того, щоб покрити потреби європейців».

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