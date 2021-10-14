США та низка країн об'єдналися для боротьби з кіберзлочинністю

Кілька країн світу об'єднали зусилля для боротьби з програмами-вимагачами. При цьому Росію і Китай не запросили на зустріч, повідомляє РБК-Украина.

Як відзначає Le Figaro група з 31 країни зібралася 14 жовтня з ініціативи США. Країни зобов'язалися активніше співпрацювати для запобігання і протидії атакам програм-вимагачів, а також для обміну досвідом.

При цьому не були запрошені на зустріч Росія і Китай. На думку багатьох вчених, вони є двома країнами, де проживають найактивніші хакерські спільноти у світі.

Вашингтон прагне перейти в наступ і краще координувати відповідь на атаки програм-вимагачів, які в останні місяці почастішали. Країни визнали важливість міжнародного співробітництва з цього питання, в тому числі за допомогою обміну інформацією, що стосується підозрілої діяльності або фінансових транзакцій, які можуть бути пов'язані з атаками програм-вимагачів.

"Злочинна діяльність з використанням програм-вимагачів часто носить транснаціональний характер і вимагає реактивного і регулярного співробітництва між судовими органами, органами національної безпеки, агентствами з кібербезпеки та підрозділами по боротьбі з фінансовими злочинами" , - йдеться в повідомленні.

Делегації країн також планують працювати з приватними компаніями для обміну інформацією про інциденти.

Як відомо, атака програми-вимагача полягає в тому, що хакери зламують комп'ютерну мережу об'єкта і блокують дані. Після хакери просять посадових осіб організації заплатити викуп, найчастіше у формі криптовалюти, в обмін на розблокування.

Автор: Наталья Скороход