Херсонщина перейшла до "червоної" зони карантину

Херсонська область офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. У цій зоні область перебуватиме поки Державна комісія ТЕБ та НС не ухвалить відповідного рішення після покращення ситуації з коронавірусом, повідомляє РБК-Україна.

У регіоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновано не 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Автор: Дмитро Левицький