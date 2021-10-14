Президент присвоїв чергові звання п'ятьом офіцерам ЗСУ
Президент Володимир Зеленський в четвер, 14 жовтня, підписав указ, яким присвоїв чергові звання п'ятьом українським офіцерам, повідомляє Кореспондент.
За інформацією сайту глави держави військові звання бригадного генерала присвоєні:
- полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступникові командувача військами оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України;
- полковнику Сергію Литвинову - командувачу військами оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України;
- полковнику Анатолію Шевченку - заступнику командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.
Військове звання коммодора присвоєно капітану 1 рангу Олексію Доскату - заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.
Окремим указом звання генерал-лейтенанта присвоєно генерал-майору Миколі Олещуку - командувачу Повітряних сил ЗСУ.