Президент присвоїв чергові звання п'ятьом офіцерам ЗСУ

Президент присвоїв чергові звання п'ятьом офіцерам ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський в четвер, 14 жовтня, підписав указ, яким присвоїв чергові звання п'ятьом українським офіцерам, повідомляє Кореспондент.

За інформацією сайту глави держави військові звання бригадного генерала присвоєні:

  • полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступникові командувача військами оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України;
  • полковнику Сергію Литвинову - командувачу військами оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України;
  • полковнику Анатолію Шевченку - заступнику командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Військове звання коммодора присвоєно капітану 1 рангу Олексію Доскату - заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Окремим указом звання генерал-лейтенанта присвоєно генерал-майору Миколі Олещуку - командувачу Повітряних сил ЗСУ.

Новини

analytics