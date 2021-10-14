Кучма звернувся до влади Грузії через Саакашвілі

Другий президент України Леонід Кучма закликав владу Грузії керуватися принципами гуманізму у розв'язанні ситуації з Міхеїлом Саакашвілі. А самого експрезидента – не чинити "смертного гріха", завдаючи шкоди своєму здоров'ю голодуванням, повідомляє Обозреватель.

Видання "Гордон" ексклюзивно опублікувало повний текст звернення Кучми, в якому він назвав Саакашвілі "багатогранною складною особистістю", тому, на думку політика, не дивно, що і ситуація з ним склалася непроста.

Другий президент вважає: щоб знайти вихід із неї – всі сторони повинні докласти для цього максимальних зусиль: Україна, Грузія і сам Саакашвілі. За його словами, влада нашої країни повинна витримати цей "тест", щоб і не поступитися інтересами свого громадянина, і зберегти хороші відносини з Грузією.

"Я дуже хочу, щоб керівництво демократичної Грузії насамперед бачило в особистості Міхеїла Саакашвілі не свого політичного опонента, а визнаного світом архітектора унікальних реформ" , – додав експрезидент.

Нарешті, Кучма закликав самого Саакашвілі припинити голодування.