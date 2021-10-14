Китайці запустили супутник для дослідження Сонця

Китай в четвер, 14 жовтня, успішно запустив свій перший супутник для дослідження сонячної енергії, повідомляє Кореспондент.

Як зазначає видання Сіньхуа, супутник був запущений за допомогою ракети-носія Чанчжен-2D з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі на півночі Китаю. Він успішно вийшов на задану орбіту.

На борту цієї ж ракети-носія в космос також були відправлені 10 малих супутників, включаючи експериментальний супутник для визначення щільності атмосфери на орбіті та експериментальний супутник - ланка супутникового угруповання для комерційного метеорологічного зондування.