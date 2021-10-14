Стало відомо про нові дефекти літаків Boeing

Фахівці американської компанії-виробника літаків Boeing виявили нові дефекти в літаках лінійки 787 Dreamliner, повідомляє Кореспондент.

За даними джерел газети Wall Street Journal, йдеться про дефекти титанових частин авіалайнерів.

"Boeing зіткнувся з новим дефектом літаків моделі 787 Dreamliner. Проблема полягає в тому, що деякі титанові частини літаків моделі 787, побудованих за останні три роки, виявилися слабкішими, ніж вони повинні бути" , - йдеться в матеріалі.

Як зазначено, в компанії вже прокоментували інформацію. Представник Boeing заявив, що на підприємстві "посилили увагу до якості і постійно заохочують усіх членів команди та ланцюжки поставок підіймати будь-які питання, які потребують уваги".