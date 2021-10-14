Українець влаштував скандал у літаку через COVID-правила

На борту літака, що прямував сполученням Ларнака – Київ, чоловік влаштував скандал через те, що не хотів одягати захисну маску. Його намагалися заспокоїти увесь політ, а коли літак приземлився – заарештували, повідомляє Обозреватель.

Інцидент трапився у п'ятницю, 14 жовтня. Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний". На ньому чутно, що чоловік поводився грубо, кричав та використовував лайку під час розмови з бортпровідницями.

"Ви чо, попутали, бл**ь, чи що? У мене зламаний ніс, мені дихати немає чим, н***й! Я маю тут померти, бл**ь, або кончитись тут? А?", – кричав чоловік, коли його попросили дотримуватися правил та одягнути маску.

Протягом польоту він показував руками нецензурні жести, кричав та лаявся. Коли літак приземлився, до чоловіка підійшли правоохоронці. Як сказано у повідомленні, потім його заарештували.