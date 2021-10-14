США готуються вакцинувати дітей від COVID-19

США готові до вакцинації від COVID-19 всіх дітей в країні у віці від п'яти до 11 років. Про це заявив президент Джо Байден. За його словами, батьки "з нетерпінням чекають вакцин", повідомляє Лента.Ру.

"Управління з питань якості продовольства і медикаментів, а також експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань (ЦКЗ) в найближчі тижні вирішать, чи схвалювати вакцини для даної вікової категорії" , - сказав він.

Американський лідер відзначив, що влада вже закупила достатню кількість доз препаратів для вакцинації всіх дітей.