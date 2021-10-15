Помер співголова міжпарламентської ради Україна-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калніниш, повідомляє УНИАН.

Про це в Facebook повідомив голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Сьогодні його не стало ... пішов великий друг України. Завжди його позиція була чіткою і твердою: РФ - агресор і має нести відповідальність за все, що накоїла в Україні, а Україна має стати членом НАТО" , — повідомив Чернєв.

Співчуття у зв'язку зі смертю Калніниша в Twitter висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Передаю свої співчуття родичам Оярса Кальніниша і народу Латвії з нагоди його смерті. Нехай він назавжди запам'ятається як великий розум, борець за права людини та свободу Латвії від радянської окупації, великий друг України та прихильник Кримської платформи" , — повідомив Кулеба.

Оярс Ерік Калніниш народився 22 жовтня 1949 року. Латвійський дипломат і політик, в минулому американський громадський діяч.

Син біженців з Латвії. У 1951 р. разом з родиною опинився в США. Закінчив університет Рузвельта в Чикаго (1972), отримав ступінь бакалавра філософії. До 1984 р. працював у сфері реклами. До переїзду в Латвію був активістом Американської асоціації латишів і Всесвітньої асоціації вільних латишів.

C 1993 по 1999 рік — посол Латвії в США; в 1999-2010 рр. — директор Інституту Латвії. Депутат Сейму Латвії декількох скликань (з 2010 р. до кінця життя). Член партії"Єдність".

Нагороджений Орденом Трьох зірок 3 ступеня (1998).