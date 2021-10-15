Зеленський назвав головну мету українського війська

Президент Володимир Зеленський в ході візиту на Донбас взяв участь у заходах у Маріуполі, присвячених до Дня захисників і захисниць України, повідомляє Кореспондент.

Як наголошується в пресслужбі глави держави, український лідер привітав українських військовослужбовців зі святом, вручив державні нагороди та присвоїв вищі військові та спеціальні звання. Також Зеленський та інші присутні вшанували пам'ять українських військових, які загинули, захищаючи країну.

Під час виступу президент заявив, що "мета нашого нового війська України - успадковувати та примножувати славні традиції Запорізької Січі", і в той же час закликав "мислити ширше стереотипів і руйнувати штампи".

Глава держави пояснив, що захисниками України є не тільки військовослужбовці Збройних сил, а й добровольці, волонтери, медики, журналісти, діячі культури, юристи, сім'ї військових.