У мережі показали пошкодження військового корабля "Балта"
У Мережі оприлюднено відео, на якому показані пошкодження корабля Військово-морських сил ЗСУ Балта, який напередодні зазнав аварії в акваторії Чорного моря, повідомляє Кореспондент.
"Судно зробило навал правою раковиною (так називають борт в районі корми) на бетонне гідротехнічну споруду і пошкодило як надводну, так і підводну частини", - йдеться в повідомленні видання Думська.
Також видання інформує, що в результаті НП було затоплено кілька відсіків корабля, але команда на чолі з капітаном впоралася з проблемою і втримала судно на плаву.
Разом з тим, як зазначено, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтею про несумлінне ставлення до військової служби, що заподіяло тяжкі наслідки та скоєному в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст.425 КК).