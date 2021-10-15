У мережі показали пошкодження військового корабля "Балта"

У Мережі оприлюднено відео, на якому показані пошкодження корабля Військово-морських сил ЗСУ Балта, який напередодні зазнав аварії в акваторії Чорного моря, повідомляє Кореспондент.

"Судно зробило навал правою раковиною (так називають борт в районі корми) на бетонне гідротехнічну споруду і пошкодило як надводну, так і підводну частини" , - йдеться в повідомленні видання Думська.

Також видання інформує, що в результаті НП було затоплено кілька відсіків корабля, але команда на чолі з капітаном впоралася з проблемою і втримала судно на плаву.

Разом з тим, як зазначено, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтею про несумлінне ставлення до військової служби, що заподіяло тяжкі наслідки та скоєному в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст.425 КК).