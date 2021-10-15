Рейтинг кращих Android-смартфонів за невисокою ціною

Китайський смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition названо кращим Android-смартфоном в середній ціновій категорії. Апарат побудовано на базі процесора Snapdragon 780G в конфігурації 8 Гб внутрішньої пам'яті оперативної і 128 Гб внутрішній накопичувач, повідомляє Обозреватель.

Рейтинг смартфонів за вересень 2021 року склав бенчмарк AnTuTu. На другому місці опинилися майже аналогічні смартфони Honor 50 Pro і Honor 50 з процесорами Snapdragon 778G.

Xiaomi Mi11. Джерело: iXBT.com

Далі топі середніх смартфонів виявилися OPPO Reno6 5G на MediaTek Dimensity 900 з 12 ГБ оперативної пам'яті і Redmi 10X 5G (6/128 ГБ, процесор Dimensity 820).

Honor 50 Pro. Джерело: iXBT.com

На шостому і сьомому місці розмістилися Q3 Pro і OPPO K9 5G на основі процесора Snapdragon 768G. Далі йдуть Huawei nova 8 Pro і iQOO Z3. Замикає топ-10 Huawei nova 8 в базовій конфігурації.

Huawei nova 8 Pro. Джерело: iXBT.com