10-секундний тест на тривалість життя

Учені з університету Кіото знайшли простий спосіб визначити ризик інсульту та скорочення тривалості життя. Для цього потрібно перевірити здатність балансувати на одній нозі, повідомляє Обозреватель.

Як пише Medium, у дослідженні﻿ брали участь 1 тисяча 300 осіб середнього й старшого віку. Як виявилося в ході роботи, неможливість стояти на одній нозі протягом 20 секунд або більше пов'язана з ранніми змінами судин у мозку, що вказує на ризик інсульту в майбутньому.

Зокрема, дослідники з'ясували, що в людей, яким важко було витримати рівновагу протягом зазначеного часу, була хвороба дрібних судин головного мозку, дрібні кровотечі або обидві патології. За даними ВООЗ, падіння є другою за частотою причиною смертей від нещасних випадків в усьому світі.

У дослідженні брали участь 1 тисяча 300 осіб середнього й старшого віку. Джерело: Pixabay

Як пройти тест на тривалість життя

1. Знайдіть місце поруч з чимось стійким, щоб схопити його в разі втрати рівноваги.

2. Виміряйте час, стоячи на кожній нозі, не оцінюючи його самостійно. Використовуйте точний годинник.

3. Закривши очі, знову постійте на кожній нозі. Запишіть отримані результати.

Стоячи на одній нозі з відкритими очима, потрібно намагатися утримувати рівновагу, не опускаючи другу ногу й не хитаючись протягом однієї хвилини.

Вчені знайшли простий спосіб визначити ризик інсульту та скорочення тривалості життя. Джерело: Pixabay

Рада з медичних досліджень﻿ перевірила 5 тисяч осіб у віці 53 років на здатність стояти на одній нозі із закритими очима.

У тих чоловіків і жінок, хто не міг утримати позицію більше двох секунд, ризик померти у віці до 66 років був у три рази вищим, ніж у тих, хто міг утримати її протягом 10 й більше секунд. А у тих, хто зовсім не зміг пройти тест, був вищим ризик смерті в наступні 13 років.

У зв'язку з цим вчені рекомендують тренувати рівновагу, яку люди втрачають з віком, регулярно виконуючи вправи.

Вчені рекомендують тренувати рівновагу. Джерело: Pexels

Поліпшення цього показника допоможе знизити ризик падіння й травм. Кожній людині похилого віку було б бажано не зламати стегно дорогою до туалету, зазначають дослідники.