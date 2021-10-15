Слухання у справі МН17 продовжаться з 1 листопада

У нідерландському судовому комплексі “Схіпхол" у листопаді розпочнеться 10-ий блок слухань у справі про катастрофу літака рейсу МН17, повідомляє Укрінформ.

Як відзначив кореспондент видання, згідно з попереднім графіком, слухання проходитимуть 1-2, 8-9, 15-17 листопада. Стежити за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.