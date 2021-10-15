Байден підвищив ліміт держборгу США

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає підвищення ліміту держборгу на 480 мільярдів доларів, заявив Білий дім, повідомляє РИА Новости.

"У четвер, 14 жовтня, президент підписав законопроєкт, який передбачає збільшення ліміту держборгу на 480 мільярдів, чого, як очікується, має вистачити для того, щоб федеральний уряд повною мірою продовжував виконувати свої зобов'язання до початку грудня" , - йдеться в заяві.

Мінфін США раніше попередив, що якщо до 18 жовтня не вжити необхідних за твердженням ліміту дії, країні теоретично загрожує дефолт.

У Сполучених Штатах, на відміну від більшості держав, ліміт боргу встановлений законодавчо, його не можна перевищувати без схвалення конгресу. З 1 жовтня країна перевищила дозволений законодавчим органом ліміт держборгу у 28,4 трильйона доларів.

Сам дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість широко використовують для політичного торгу в конгресі. При цьому раніше республіканці заблокували в сенаті пропозицію підняти стелю боргу через широкі політичні розбіжності з демократами.