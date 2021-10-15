Експрезидент США Клінтон потрапив до лікарні

Колишнього президента США Білла Клінтона госпіталізували в одній з лікарень в Каліфорнії, повідомляє РИА Новости.

Як передає телеканал CNN з посиланням на лікарів і представника політика, його хвороба не пов'язана з COVID-19, причиною госпіталізації стало зараження крові.

"Він був доставлений до лікарні вже з інфекцією, а не підхопив її там. Його лікують за допомогою антибіотиків, і лікарі стверджують, що він реагує на них позитивно" , - інформує телеканал.

Представник Клінтона також заявила, що експрезидент "йде на поправку".