Знайдено зв'язок між закладенням носа та зайвою вагою

Закладеність носа призводить до зниження рівня кисню в крові людини, унаслідок чого в організмі починає накопичуватися жир. Це тягне за собою набір ваги та навіть ожиріння, повідомляє Обозреватель.

Про такий взаємозв'язок закладеного носа і зайвої ваги пише турецьке видання Milliyet. Відзначається, що цей неприємний стан призводить до ускладненого дихання, хропіння уві сні і загалом негативно позначається на нашому здоров'ї.

Як зазначається в матеріалі, викликаний закладеністю носа сон із відкритим ротом і хропіння знижують рівень кисню, необхідного для спалювання жиру. В підсумку цей процес сповільнюється, а натомість збільшується виділення кортизолу, відомого як гормон стресу. Він запускає утворення жиру в організмі, і, відповідно, його запаси збільшуються.

До закладеності носа можуть призвести три причини:

викривлення носової перегородки, яке ще називають "девіація";

набряк, збільшення носових раковин;

алергічний риніт.

Нагадаємо, раніше було названо три способи прискорити спалювання жиру в організмі. Для цього потрібно: прискорити активний метаболізм, прискорити основний метаболізм, підвищити термічний ефект їжі.

Також варто зменшити відсоток жирів у раціоні, їсти більше овочів і фруктів, різні сорти зернових культур, підтримувати баланс вуглеводів і, головне, не переїдати.