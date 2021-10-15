Курс валют НБУ на 15 жовтня

Курс основних валют, установлений Національним банком України в п'ятницю, 15 жовтня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 14 жовтня, не змінився і склав 26.35 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.43 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 35.89 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.35 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.