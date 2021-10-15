Курс валют НБУ на 15 жовтня

Курс валют НБУ на 15 жовтня

Курс основних валют, установлений Національним банком України в п'ятницю, 15 жовтня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 14 жовтня, не змінився і склав 26.35 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.43 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 35.89 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.35 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 14 жовтня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.349 000
EUR євро 30.426 500
RUB рубль 0.366 570
GBP Фунт стерлінгів 35.893 900
CHF Швейцарський франк 28.346 000
PLN польський злотий 6.648 100

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