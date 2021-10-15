Спростована теорія про походження корінних американців

Дослідники з Іспанії, Росії та США заявили, що предки корінних американців прийшли на континент не з Японії. Стаття вчених опублікована в журналі PaleoAmerica, повідомляє Лента.Ру.

Одна з найпопулярніших теорій про походження корінного населення Америки говорить, що їхні предки прийшли близько 15 тисяч років тому з Японії по Берингову перешийку. Як докази наводяться знайдені на континенті наконечники метальної зброї віком 14-16 тисяч років, техніка виконання яких аналогічна і у корінних американців, і у стародавніх японських народів культури Дземон, які населяли архіпелаг з 14 тисяч років назад по 300 рік до нашої ери.

Дослідники з Інституту історії матеріальної культури РАН, Арктичного і антарктичного науково-дослідного інституту, Відділу вивчення мамонтової фауни АН Республіки Саха (Якутії) спільно з колегами з США і Іспанії вивчили будову зубів стародавніх американців і представників культури Дземон. Виявилося, що за 21 ознакою зуби корінних жителів Америки досить сильно відрізняються. Так, у стародавніх індійців центральні різці зближені і розгорнуті щодо осі, тоді як дземонци мали більш рівні передні зуби.

Проведені раніше дослідження отриманих з кісток ядерної та мітохондріальної ДНК, чоловічих хромосом також показують те, що мешкали на території Японії народи швидше за все не могли бути предками древніх американців - останній загальний для двох груп предок жив набагато раніше передбачуваної міграції.