Сідней відкриває кордони для іноземців

Сідней відкриває кордони для іноземних мандрівників з наступного місяця. Про це заявила влада, повідомляє РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте оголосив 15 жовтня, що з 1 листопада повністю вакциновані мандрівники повинні будуть надати негативний результат перед вильотом в Сідней, але їм більше не доведеться проходити карантин після прибуття.

Зараз будь-хто, хто в'їжджає до Австралії, повинен отримати спеціальний дозвіл і заплатити кілька тисяч доларів, щоб пройти ізоляцію у готельному номері на 14 днів.

"Для двічі вакцинованих людей у всьому світі Сідней, Новий Південний Уельс відкритий для бізнесу. Карантин у готелях піде в минуле. Це важливий день для нашої держави" , - сказав він.

Нагадаємо, що в Сіднеї скасували карантин, оскільки мегаполіс досяг потрібного рівня вакцинації. Для вакцинованих людей відкрили бари, тренажерні зали та багато іншого.

Автор: Наталія Скороход