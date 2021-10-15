Хмарно, без опадів: прогноз погоди на п'ятницю

Сьогодні, 15 жовтня температура на території України буде коливатися на рівні 10-15°, повідомляє Деловая столица.

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Як повідомляють синоптики, температура в Україні буде коливатися на рівні 10-15°. Вітер південно-західний, на півдні та сході країни — північно-східний, 7-12 м/с.

Без опадів, хмарно з проясненнями.

У західних, східних та Вінницькій областях вночі та вранці подекуди туман.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура вдень близько 10°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.