Хмарно, без опадів: прогноз погоди на п'ятницю

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на п'ятницю
Фото: Курс України

Сьогодні, 15 жовтня температура на території України буде коливатися на рівні 10-15°, повідомляє Деловая столица.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Як повідомляють синоптики, температура в Україні буде коливатися на рівні 10-15°. Вітер південно-західний, на півдні та сході країни — північно-східний, 7-12 м/с.

    Без опадів, хмарно з проясненнями.

    У західних, східних та Вінницькій областях вночі та вранці подекуди туман.

    У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура вдень близько 10°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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