У США назвали головний недолік російського Т-90

Головним недоліком російського танку Т-90 є низька стійкість до вогню сучасних протитанкових ракет. До такого висновку прийшов колишній офіцер армії США Брент Іствуд у матеріалі для 19FortyFive, повідомляє Лента.Ру.

Автор підкреслює, що в ході бойових дій в Сирії мінімум п'ять танків Т-90С вивели з ладу вогнем протитанкових ракетних комплексів (ПТРК). Іствуд назвав вежу танка, яку обстрілювали із засідки, найбільш вразливим місцем.

Бронювання Т-90 забезпечує високий рівень захисту від снарядів інших танків. Комбінована броня, яку доповнює динамічний захист «Контакт-5», знижує ризик ураження бронебійними снарядами. Автор зазначає, що танк може забезпечити захист і від протитанкових ракет, але в Сирії противник використовував застарілі ПТРК TOW-2A.

19FortyFive пише, що велику загрозу для Т-90 може становити ПТРК Javelin. Іствуд пояснює, що оператор TOW-2A повинен супроводжувати ціль з моменту пуску ракети до потрапляння, а Javelin працює за принципом «вистрілив і забув». З огляду на дальність польоту ракети комплексу, це дозволяє влаштовувати засідки для знищення танків Т-90.

Однак Т-90 оснащений комплексом оптико-електронної протидії (Коеп) «Штора-1», який може фіксувати наведення ворожої ракети. Коеп здатний автоматично виставляти димову завісу для маскування танка.