США допоможуть Тайваню в протистоянні з Китаєм

США продовжать дотримуватися своїх зобов'язань у відносинах з Тайванем і допоможуть протистояти загрозі, що виходить від КНР, повідомляє Лента.Ру.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

За її словами, прихильність США Тайваню продиктована необхідністю підтримання миру і стабільності в протоці і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР).

"Наш підхід і наші відносини в сфері оборони США регулюються Законом про відносини з Тайванем [від 1979 року], і ми будемо виконувати свої зобов'язання відповідно до цього Закону", - зазначила прес-секретар.

Дженніфер Псакі підкреслила, що Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити регіональний статус-кво.

"Наша підтримка Тайваню і оборонні відносини з ним як і раніше об'єднані проти нинішньої загрози, яка походить від Китайської Народної Республіки", - уклала вона.

Раніше президент Тайваню Цай Інвень заявила, що країна готова відповісти на "китайську загрозу" і буде захищати свій демократичний спосіб життя. Вона заявила, що острів не буде робити необачних дій, але зміцнить свою оборону, щоб "ніхто не міг змусити Тайвань встати на шлях, прокладений для нас Китаєм".